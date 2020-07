Nederlander maakte fatale val tijdens abseilen in Frankrijk: ’Mogelijk touw niet goed vast’

Beeld ter illustatie Ⓒ AFP

CHAMONIX - Het is de gruwel van bergbeklimmers. Bij het abseilen omlaag storten, omdat een touw losraakt. Het gebeurde in Chamonix, waar dinsdag een Nederlander omkwam. Het seizoen verloopt zeker in Frankrijk opvallend dodelijk: sinds het eind van de lockdown kwamen 17 mensen om tijdens bergsport in de regio rond de Mont Blanc. Twee keer zoveel als ’normaal’.