Grote brand in monumentaal pand Haaren

Volgens de politie gaat het om een leegstaand monumentaal pand, zo meldt Omroep Brabant. Op foto’s is te zien dat de vlammen metershoog uit het dak slaan. Meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Ⓒ MARICMEDIA

Landgoed Haarendael stamt uit 1836 en is een Rijksmonument, zo weet de regionale omroep. Het landgoed was lange tijd een seminarie. Dat is een opleidingsinstituut voor geestelijken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers het pand als gevangenis. Vanaf 1967 kwam het gebouw in het bezit van Stichting Haarendael en werden er mensen met een verstandelijke beperking gehuisvest.

Sinds 2012 stond het pand leeg, maar in oktober 2018 werd er nog een drugslab aangetroffen.