Nieuwe dna-techniek oplossing in cold cases

Binnenland

’Gevangenis voorkomt aanslag op veroordeelde viervoudige moord’

Medewerkers van de Almelose gevangenis De Karelskamp hebben een moordaanslag verijdeld op Camil A. Deze 60-jarige Hengeloër is samen met zijn twee zoons veroordeeld voor de viervoudige moord in Enschede in 2018. Zowel Camil A. als de vermeende aanslagpleger is intussen overgeplaatst.