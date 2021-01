Levenslang wegens rechts-extremistische moord op Duitse politicus

Protest na de moord op politicus Walter Lübcke. Ⓒ Boris Roessler/dpa

FRANKFURT - De rechts-extremistische Stephan Ernst is in Frankfurt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegen de politieke moord op de Duitse regionale bestuurder Walter Lübcke. Ernst schoot de christendemocratische politicus in 2019 dood in het noorden van deelstaat Hessen.