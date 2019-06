Pluk de dag als de zon schijnt

Het is typisch Hollands zomerweer, beaamt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. Het warmt op, is even mooi, dan komt er onweer en dan is het weer even koel. Waarna het hele riedeltje van voren af aan begint. ,,Vandaag wordt het wel zomers, maar ook drukkend. In de ochtend hebben we al wat buitjes, daarna breekt de zon door en wordt het 25 tot 30 graden. En in de tweede helft van de middag komen vanuit het zuiden zware onweersbuien opzetten.’’

Dat doet denken aan de afgelopen weken, toen meermaals code oranje werd gegeven voor zwaar onweer. ,,Ik denk dat het dit keer niet zover komt, al zal het er dicht tegenaan zitten. Er is kans op windstoten en hagel.’’

Traditiegetrouw betekenen de buien het einde van een paar warme dagen. Voor de liefhebbers van strandweer is het vooral uitkijken naar zondag en maandag. ,,Zondag lijkt me een ideale dag voor buitenactiviteiten. Veel zon, 24 tot 27 graden. En ook maandag wordt het mooi.’’

En daarna? Volgen uiteindelijk weer onweersbuien, zoals het riedeltje voorschrijft.