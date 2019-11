Labour-politicus ontkent zingen ’Hey Jews’

Carden deed de aantijging via Twitter af als onzin. „De bus zat vol journalisten en parlementsleden. Als iemand echt geloofde dat er enige vorm van antisemitisch gedrag was geweest dan had hij of zij een morele plicht gehad daarvan onmiddellijk melding te maken. Deze verdachtmaking is alleen gedaan omdat er algemene verkiezingen aankomen.”

Labour is al verscheidene keren in opspraak gekomen door anti-Joodse incidenten binnen de gelederen. Corbyn zou bovendien onvoldoende optreden tegen antisemitische uitlatingen.

Ook Cardens prominente partijgenoot Conor McGinn kwam in een kwaad daglicht te staan omdat hij tijdens dezelfde trip in maart vorig jaar een collega bij herhaling een „flikker” noemde. Zijn woordvoerder zei in The Guardian dat McGinn bekendstaat als een steun en toeverlaat van de LGBT-gemeenschap.

