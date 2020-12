Vader Sharleyne: ’Aan haar voeten kon ik zien dat het mijn dochter was’

Ⓒ ANP/ HH

LEEUWARDEN - Ze zou in mei van dit jaar 13 jaar zijn geworden en op de middelbare school hebben gezeten. Maar „darteltje” Sharleyne Remouchamps blijft voor eeuwig 8 jaar. Aan haar jonge leven kwam in de nacht van 7 op 8 juni 2015 een abrupt einde toen ze haar dood tegemoet viel van de tiende etage van flat De Arend in Hoogeveen waar ze met haar moeder woonde.