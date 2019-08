Preventief fouilleren in Rotterdam levert anderhalve ton op

Er was geen aanleiding om de twee te fouilleren, maar na de vondst van het onverklaarbaar hoge bedrag werden de mannen wel aangehouden. De politie mag regelmatig met toestemming van de officier van justitie in het gebied preventief fouilleren. Op de Mijnsherenlaan werden de twee mannen staande gehouden.

Het is onbekend hoe zij aan dit geld zijn gekomen. Dit zal uit verder onderzoek of hun verhoor moeten blijken. Het geld ligt, geteld en wel, op het bureau te wachten op een verklaring. Het voertuig van de mannen is eveneens in beslag genomen.