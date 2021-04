’Britse premier wilde liever ’stapels lijken’ dan lockdown’

De krant opende op de voorpagina de aanval op de premier met de kop „Boris: laat duizenden lijken zich maar ophopen.” Hij zou die uitspraak in het najaar hebben gedaan. In Engeland volgde in januari weer een lockdown. Die strenge maatregelen worden inmiddels stapsgewijs afgebouwd.

Vanuit de oppositie wordt geëist dat Johnson de zaak zelf komt ophelderen in het parlement. „Deze uitspraken zijn weerzinwekkend. Als dit klopt, heeft Boris Johnson de plicht om op te stappen”, zei fractievoorzitter Ian Blackford van de Schotse SNP.

Johnson kwam maandag met een korte ontkenning, maar trad niet in detail over de beschuldiging. Hij reageerde op de vraag of hij de uitspraak had gedaan met „nee” en vervolgde daarna dat mensen het vooral belangrijk vinden dat de regering een succes maakt van de lockdowns.

Woede

Een verslaggever van ITV News schreef echter dat twee bronnen hem lieten weten dat het bericht over de gewraakte uitspraak wel degelijk klopt. Johnson zou het in woede hebben geschreeuwd. De deuren van zijn kantoor stonden toen open en daardoor hebben meerdere mensen hem gehoord.

Het is onduidelijk wie de informatie lekte naar de Daily Mail, maar andere media legden al snel de link met een ruzie tussen de premier en Dominic Cummings. Die voormalige topadviseur legt Johnson al langer het vuur aan de schenen door schadelijke informatie naar buiten te brengen.

Zo beweerde Cummings op zijn blog dat Johnson de renovatie van zijn ambtswoning stiekem wilde financieren met gedoneerd geld. Hij zou de de premier toen hebben voorgehouden dat zoiets „onethisch, dom en mogelijk illegaal” is. Downing Street sprak het bericht tegen.

Verkiezingen

De onthullingen krijgen volop aandacht in Britse media en komen voor de conservatieven van Johnson op een bijzonder ongunstig moment. Britten gaan over anderhalve week naar de stembus voor regionale verkiezingen.

Cummings stond eerder nog bekend als de rechterhand van Johnson en als het brein achter de succesvolle campagne om het Verenigd Koninkrijk uit de EU te krijgen. Hij stapte eind vorig jaar plots op, naar verluidt na een interne machtsstrijd binnen de regering.