Verzamelbeurs in Utrecht op laatste moment geschrapt

Eigenlijk zouden de Verzameljaarbeurs en de Mega Platen en CD beurs dit weekend de hal vullen, met naar verwachting acht- tot tienduizend bezoekers. De Jaarbeurs denkt echter dat het kabinet alle evenementen vanaf zaterdagavond gaat verbieden en vindt het op die grond ’niet verantwoord’ om de beurs door te laten gaan.

„Het is een lastige afweging, omdat veel bezoekers en exposanten uit binnen- en buitenland zich op deze beurzen hebben verheugd”, aldus Albert Arp, de CEO van de Koninklijke Jaarbeurs. „Maar wij vinden het onze verantwoordelijkheid om nu al dit besluit te nemen. Veiligheid staat bij de Jaarbeurs voorop.” Volgens de beursbaas is het niet te doen om de jaarbeurs op zo’n korte termijn om te bouwen naar anderhalvemetervarianten. „Wij willen de tijd die ingebouwd is tussen het aankondigen van de aangescherpte veiligheidsmaatregelen door de Rijksoverheid en het ingaan daarom gebruiken om op verantwoorde wijze beide beurzen af te bouwen. Daarom gaan we niet meer open voor bezoekers.”

De Jaarbeurs laat weten met standhouders en beursorganisatie te overleggen over een ’zo goed mogelijke afwikkeling en over een eventuele alternatieve datum.’