Van der Burg hoopvol over oplossing voor ’asielbelg’

De Chinese asielzoeker klopte in augustus aan in Ter Apel, maar had al eerder een asielverzoek gedaan bij onze zuiderburen. Dat betekent volgens de Dublin-regels dat België verantwoordelijk is voor de aanvraag. België accepteerde de claim van Nederland, maar de asielzoeker wist uitzetting met succes aan te vechten bij de rechter.

De opvang in België is al maanden een puinhoop. In Brussel slapen naar schatting honderden migranten buiten vanwege een tekort aan opvangplaatsen.

Staatssecretaris Van der Burg heeft de kwestie, die mogelijk juridische gevolgen kan hebben in vergelijkbare situaties, besproken met zijn Belgische ambtsgenoot Nicole de Moor.

„Zij gaat nu met een document komen richting Nederland wat wij aan rechters kunnen geven”, zegt de VVD-bewindsman. In het stuk komt informatie te staan over de opvangmogelijkheden voor Dublinclaimanten, het ontbreken van die informatie speelde een hoofdrol in het vonnis van de rechter.

Rechters

Het stoort de staatssecretaris dat er naast landen die weigeren mensen terug te nemen nu ook een situatie is waarin Nederlandse rechters zeggen dat asielzoekers niet teruggestuurd mogen worden.

Van der Burg: „De Belgen zeggen aan de ene kant dat ze ons snappen, maar ze zeggen ook: we hebben op dit moment 2300 mensen buiten slapen. En in die situatie is het niet zo dat als er nu een bij komt uit Nederland dat daar dan opeens wel plek voor is, we hebben die plekken gewoon niet.”

Tegelijkertijd merkt de staatssecretaris dat de Belgen „er alles aan doen” om de situatie met Nederland op te lossen. „Ze vinden het echt niet fijn wat er hier gebeurd is.”

Donderdag presenteerde de Belgische regering plannen om de migratiecrisis aan te pakken. Naast aanpassing van asielregels wil men honderden mensen opvangen in containers. Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft er geen vertrouwen in en vreest dat honderden mensen hun asielprocedure op straat moeten afwachten.

Van der Burg was donderdag in Brussel om met zijn EU-collega’s verder te praten over de Europese migratiecrisis. Voorlopig hoeft Nederland nog niet te rekenen op concrete resultaten. Brussel is onder andere gevraagd om geld uit te trekken voor betere bewaking van de buitengrenzen. Maar de Europese Commissie heeft nog niet eens een tijdlijn voor nieuwe maatregelen gegeven. Van der Burg verwacht dat het hoofdpijndossier op z’n vroegst rond de zomer echt in beweging komt. Later deze maand staat migratie ook weer op het menu van de top met EU-leiders.