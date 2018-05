Ruzie broer en zus over hond krijgt staartje

M.V. (54) en zijn wat jongere zus Belinda hebben lange tijd samengewoond. Maar de twee kregen steeds meer woordenwisselingen. De kleine hoofdrolspeler in het verhaal is het hondje Lovely. Van deze viervoeter is Maurice eigenaar, zo beweert hij voor de rechter. Maar zijn zus Belinda zegt dat het ook haar lievelingsdier is en er ook mee voor heeft betaald.

„Geregeld dreigt Maurice om Lovely van de trap te gooien”, zegt de advocaat van Belinda. „Dan komt de zus naar de woning van Maurice en zijn er veel veel verwijten onderling. Begin dit jaar moest de politie dan ook voor de zoveelste keer tussenbeide komen.”

Time out

In januari waren beiden flink boven hun theewater en sloeg Maurice haar een blauw oog. De alarmdiensten werden ingeschakeld om de twee kemphanen te verzoenen, maar er moet naar een andere oplossing worden gezocht voor deze broeder-zuster-rel. De rechter gaat alvast een maatschappelijk onderzoek laten uitvoeren om een verklaring te krijgen over het gekwispel tussen de twee.

De rechter stelde voor om een ’time-out’ in te lassen om te zien of de rust kan wederkeren. „Ik ga jullie beiden op de proef stellen en een maand contactverbod opleggen. Het moet stoppen om te dreigen om ’Lovely’ in het kanaal te gooien. Mevrouw, ik wil dat je daar niet meer op reageert. Ook mogen er geen sms’jes meer gedaan worden en Lovely gaat vanaf deze namiddag naar Belinda. Ik stel voor dat de mensen van Oikonde het hondje gaan halen. Meneer, als jij je aan dit contactverbod niet houdt dan wacht de gevangenis. Ik wil jullie hier op 23 mei terugzien”, zei de rechter.

„Dat is niet menselijk”, reageerde Maurice.