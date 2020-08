Kabinet komt met opkoopfonds voor probleemschulden

De bedoeling is om mensen met problematische schulden te ontlasten. De overheid neemt hun schuld over en spreekt een redelijke betalingstermijn en rente af zodat er weer perspectief ontstaat en deze gezinnen niet verder wegzakken in een moeras van financiële, fysieke en psychische narigheid. Dit zeggen bronnen rond de onderhandelingen over de begroting voor 2021 tegen Trouw.

De vormgeving van het fonds wordt in het najaar uitgewerkt, zodat de eerste mensen met problematische schulden begin volgend jaar al kunnen worden geholpen. Een van de punten bij die uitwerking is de vraag of gedeeltelijke kwijtschelding van schulden nuttig is of niet.

Afgelopen zomer nam de Tweede Kamer een motie aan van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins waarin het kabinet het verzoek kreeg te onderzoeken of een 'schuldenopkoopfonds cq een jubeljaarfonds' een investering is die bijdraagt aan economische groei van Nederland op de lange termijn. Mensen met schulden hebben namelijk allerlei problemen die tot maatschappelijke kosten leiden.