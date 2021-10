Onvrede binnen D66 over drankroddel Remkes

Binnenland

PvdA kiest senator Sent als nieuwe voorzitter

Verdere samenwerking met GroenLinks is vooral een middel om links beleid te bereiken en geen doel op zich, vindt Esther-Mirjam Sent, die vrijdag werd verkozen tot de nieuwe partijvoorzitter van de PvdA. Volgens Sent gaat het erom dat de PvdA „idealen voor elkaar” krijgt. „Dan kan een partij een midd...