Tiener (18) vast voor neersteken reiziger (32) in metro Rotterdam

De politie denkt dat de ruzie tussen de man en de jongens ontstond toen ze in de drukte op het metrostation tegen elkaar botsten. Tijden de vechtpartij is gestoken. De 32-jarige man raakte daardoor ernstig gewond. Volgens de artsen heeft hij veel geluk gehad en had het heel anders kunnen aflopen.

Omstanders schoten te hulp en hielpen bij de aanhouding van de 17-jarige verdachte. Die Rotterdammer had door de steekpartij een hand verwond en moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. Daarna is hij overgebracht naar het politiebureau. De 18-jarige verdachte is vrijdag aangehouden in zijn huis in de wijk Ommoord.