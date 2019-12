Ⓒ Bloomberg

Amsterdam - Nederlanders in Sydney weten momenteel niet wat ze meemaken. De Australische metropool is gehuld in een dikke rook door de hevige en onbeheersbare bosbranden in de staat New South Wales. Scholen houden kinderen binnen en tientallen mensen zijn in ziekenhuizen opgenomen met ademhalingsproblemen. „Het brandalarm ging zelfs binnen af!”