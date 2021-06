LIVE | Saleh A. ging naast aanslagen op Joods restaurant ook in de fout bij homobar hoofdstad

LIVE - Verslaggever Saskia Belleman is aanwezig bij de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de 32-jarige verdachte in Amsterdam. Volg haar liveverslag onderaan dit artikel.

Het incident speelde in september 2019 bij de bekende homobar Taboo in de Reguliersdwarsstraat. Een horecagelegenheid die erg populair is bij drag queens en travestieten. Ook Saleh A. is aanwezig. Hij valt direct op, vertelt een ooggetuige.

„Het was een heel vage meneer die zich vreemd gedroeg. Hij keek heel boos en staarde mensen aan. Een heel onveilige sfeer. Het voelde niet goed.”

Saleh A. wordt door de beveiliging de zaak uitgezet. Buiten slaat hij dreigende taal uit en schreeuwt: ’Hier boem, boem, boem’. „Toen hij verwijderd werd bleef hij maar op straat heen en weer lopen en schreeuwen. Het werd toen erg grauw”, vertelt de ooggetuige. Uiteindelijk wordt de politie opgetrommeld.

De statushouder wordt aanvankelijk niet herkend als de man die in 2017 een Joods restaurant in Zuid aanvalt. De eigenaar van Taboo doet na het voorval verder geen aangifte. Pas nadat de politie zijn identiteit vaststelt wordt duidelijk dat dit de vluchteling is die onder het geschreeuw van ’Allahu akbar’ met een ijzeren staaf de ramen van Hacarmel aan de Amstelveenseweg inslaat. Hij krijgt voor het Taboo-incident uiteindelijk een 24-uurs verbod opgelegd voor de omgeving van de horecagelegenheid.

Conflict

Drie weken eerder ligt het ’geval-Saleh A.’, op tafel bij de dienst Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente, bevestigt een goed ingevoerde bron.

De vluchteling demonstreert geregeld op de Dam voor de Palestijnse zaak, maar raakt in conflict met een vrouwelijk passant die niet gediend is van de Palestijnse manifestatie. Daarop ontstaat een worstelpartij waarbij Saleh A. de vrouw duwt. Hij wordt uiteindelijk veroordeeld, bevestigt zijn advocaat Willem van Vliet.

Homobar Taboo aan de Amsterdamse Reguliers dwarsstraat, waar Saleh A. dreigende taal uitsloeg. Ⓒ foto Richard Mouw

De vraag ligt bij de gemeente voor of A. of een ’locatieverbod’ voor de Dam moet krijgen. Maar dan raakt hij geïsoleerd van zijn mededemonstranten, wat een voedingsbodem kan zijn voor een ’lone wolf’-actie, is de inschatting van de afdeling OOV.

Maar in het voorjaar van 2020 gaat het roer om. Saleh A. heeft een persoonlijk begeleider, iemand met wie hij volgens zijn advocaat een goede klik heeft. Een radicaliseringsexpert en imam die het standaard Arabisch machtig is. Maar de gemeente staakt de samenwerking. Terwijl betrokkenen waarschuwen dit niet te doen.

A. wordt bij de afdeling verwarde personen geparkeerd. Omdat zijn nieuwe begeleider alleen Marokkaans Arabisch spreekt, is communicatie nauwelijks mogelijk. Ook zijn behandeling wordt vanwege de coronapandemie gestaakt. Vijf weken later – begin mei – slaat Saleh A. opnieuw toe bij het Joodse restaurant Hacarmel.

Geradicaliseerd

Het Openbaar Ministerie wil van experts weten of A. geradicaliseerd is of extremistische motieven heeft. A. vertelt tijdens deze gesprekken dat hij een wens heeft om zich in de toekomst bij terreurorganisatie Hamas aan te sluiten, bevestigt advocaat Herman Loonstein die de gedupeerde restauranthouders bijstaat en al langer waarschuwde voor terroristische motieven van A.

De gemeente Amsterdam laat weten niet op individuele gevallen te willen reageren.

