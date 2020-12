Trump verleent gratie aan Nederlander Alex van der Zwaan

Van der Zwaan werd in 2018 veroordeeld tot dertig dagen celstraf en een boete van 20.000 dollar wegens liegen tegen de FBI. Na het uitzitten van zijn straf moest hij meteen de VS verlaten. Volgens de rechter had de Nederlander gelogen en informatie verzwegen in het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Het ging met name om details over zijn contacten met Rick Gates, een belangrijke adviseur van de Trump-campagne, en met een persoon die contact had met Russische inlichtingendiensten tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016. Van der Zwaan werkte ook samen met Paul Manafort, de voormalig campagnechef van Trump. Manafort zit zijn straf van 7,5 jaar thuis uit.

Londen en Amsterdam

De 35-jarige Van der Zwaan had de twijfelachtige eer om de eerste persoon te zijn die veroordeeld werd in verband met Mueller’s Rusland-onderzoek. Hij was een kleine vis in de het hele onderzoek. Na zijn straf vloog hij naar Amsterdam. Van der Zwaan heeft de Nederlandse nationaliteit, maar woonde hiervoor nooit in Nederland. Hij heeft een woning in Londen.

Van der Zwaan was een van vijftien mensen die gratie kregen van Trump. Onder hen nog een veroordeelde uit het Mueller-onderzoek. George Papadopoulos was een buitenlandadviseur voor Trumps campagne. In 2017 bekende hij ook gelogen te hebben tegen het team van Mueller. Hij kreeg toen 14 dagen cel en een taakstraf.

Roger Stone

Trump ziet het Rusland-onderzoek als een hoax, en verwacht wordt dat hij meer mensen die vervolgd werden naar aanleiding van het onderzoek van Mueller gratie zal verlenen. Eerder kreeg zijn voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur Michael Flynn al gratie. Hij gaf tot twee keer toe gelogen te hebben tegen de FBI. Trump schold ook de straf weg van zijn voormalig adviseur Roger Stone, die ook veroordeeld werd naar aanleiding van het Mueller-onderzoek.

In totaal kregen vijftien mensen gratie van de president. Onder hen twee voormalige Republikeinse congresleden. Duncan Hunter werd veroordeeld voor fraude met campagnegeld. Hij gebruikte anderhalve ton voor privé-doeleinden. Chris Collins bekende fraude en meineed.

Ook vier huurlingen van het particuliere leger Blackrock kregen gratie. Zij waren betrokken bij de dood van veertien burgers in Irak. Nicolas Slatten, die wordt gezien als een van de hoofddaders, zat een levenslange gevangenisstraf uit, maar komt nu dus vrij.