’Vaccinatieachterstand in zorg is schokkend’

Dat stellen beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ, de Federatie van Medisch Specialisten FMS en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vrijdag in een brandbrief aan het kabinet.

Het inlopen van de vaccinatieachterstand onder zorgverleners is cruciaal om de personeelscapaciteit in de zorg zoveel mogelijk overeind te houden. Zeker nu er ziekenhuizen zijn die op code zwart afkoersen. V&VN-voorzitter Bianca Buurman: „Een groot deel van de zorgprofessionals is nog niet ingeënt. Het tempo moet écht rap omhoog.”

’Zeventien procent?’

Buurman vervolgt: „In de ziekenhuizen is maar 17% van de zorgverleners gevaccineerd. Ik vind dat schokkend. Er liggen steeds meer Covid-patiënten op de IC’s en de verpleegafdelingen. En ook de druk op de wijkverpleging en andere onderdelen van de zorg neemt toe. Het vaccineren van zorgprofessionals loopt verschrikkelijk achter op schema. Het ziekteverzuim in de zorg stijgt en dat kunnen we ons niet permitteren. Het is tijd om door te prikken.”

Al eerder stelde zorgbestuurder Marc Nelissen van MC Wetering in Amsterdam in De Telegraaf het onbegrijpelijk te vinden dat zorgpersoneel moet wachten op vaccinatie, terwijl het besmettingsgevaar en het ziekteverzuim in de zorg bovengemiddeld hoog is. Dat ligt nu op 8% in de zorg, terwijl het landelijk gemiddelde op op nog geen 5% ligt. Er zijn ziekenhuizen waar onder de verpleegkundigen het ziekteverzuim nog hoger is: in het Maasstadziekenhuis ligt dat nu bijvoorbeeld op 8,6%. Het ziekenhuis stopt tijdelijk met opnames van nieuwe patiënten via de Spoed Eisende Hulp.

Maurice van den Bosch, voorzitter Raad van Bestuur van het OLVG, is vrijdag een petitie gestart waarbij wordt opgeroepen het zorgpersoneel met voorrang te vaccineren. Het aantal handtekeningen loopt snel op.