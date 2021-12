Zuid-Koreaans bedrijf door het stof omdat het vrouwen afbeeldt als koeien

„Wij verontschuldigen ons oprecht bij iedereen die zich ongemakkelijk voelde bij de reclamecampagne. We voeren een intern onderzoek, nemen dit ernstig en zullen zaken als dit in de toekomst vermijden.” Met die mededeling bood Seoul Milk, de grootste fabrikant van zuivelproducten in Zuid-Korea, haar excuses aan voor een opmerkelijke campagne die eind november gelanceerd werd.

In het reclamefilmpje zie je mannen in het geheim beelden maken van vrouwen die in een veld staan en zich daar gedragen als koeien. „We zijn er eindelijk in geslaagd om hen op camera vast te leggen”, zegt de voice-over. Er kwam dan ook felle kritiek op en bracht een debat over seksisme en gender op gang. Het bedrijf haalde de video al snel offline, maar mensen blijven het toch uploaden om te tonen hoe het volgens hen niet moet.