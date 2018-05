Vrouw verkracht, man vernederd: zo ging seriekiller te werk

De inwoner van Citrus Heights, in Sacramento County, zou de roemruchte ’Golden State Killer’ zijn. Die hield tussen 1976 en 1986 huis met brute verkrachtingen en moorden, steeds uitgevoerd op systematische wijze. Hij droeg een masker, drong huizen binnen, verkrachtte vrouwen, vernederde mannen en roofde de woning leeg.

Bij de inbraken nam hij geld en juwelen mee. Zijn slachtoffers waren tussen de 13 en 41 jaar oud. Diverse keren bond hij de man vast, en stapelde serviesgoed op zijn rug, zo beschrijven internationale media. Ondertussen verkrachtte hij de vrouw. Als hij de borden zou horen vallen, werden beiden vermoord, zo waarschuwde hij van tevoren.

’Rare vent’

Oude bekenden beginnen te spreken over DeAngelo, die woensdag werd gearresteerd. Zijn voormalige buurjongen Kevin Tapia, nu 36, vertelt hoe DeAngelo vloekend kon worden gehoord in zijn tuin. Ook zou de veronderstelde seriekiller hem ooit valselijk hebben beschuldigd van het ’gooien van spullen over de heg’. Een felle discussie volgde tussen DeAngelo en Kevins vader.

„Niemand denkt dat ’ie naast een seriemoordenaar woont. Tegelijkertijd denk ik: hij was een rare vent. Als je het nu weet, kun je dat geloven, al had ik het zelf nooit bevroed”, zegt Kevin Tapia over DeAngelo, wiens huis op Twitter circuleert.

Jane Carson-Sandler, die ooit door de seriekiller seksueel werd belaagd, is opgelucht. „Ik ben enorm blij, in extase. Het is een emotionele achtbaan nu. Het is mooi om duidelijkheid te hebben, en te weten dat hij zich nu in de gevangenis bevindt.”

DeAngelo werd gevonden door een dna-match. Het onderzoek zou de laatste zes dagen ’in een stroomversnelling zijn geraakt’, zo vertellen de autoriteiten, maar ze weigeren uit te leggen hoe het dna na ruim veertig jaar eindelijk gevonden werd.