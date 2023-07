Corendon zet extra vlucht in voor gestrande reizigers

Rond tien uur vanavond vliegt het toestel vanaf Rhodos naar Schiphol. Aan boord zitten dan 100 reizigers van Corendon zelf, maar bijvoorbeeld ook klanten van PrijsVrij die in de door bosbranden getroffen hotels zaten.

„Inmiddels zijn ook mensen van ons aangekomen op het eiland om alles te begeleiden”, zegt PrijsVrij-directeur Marc van Deursen. Lange tijd was het de vraag of een extra vlucht wel toestemming zou krijgen om te landen en weer te vertrekken om mensen te repatriëren. Het vliegveld van Rhodos wordt immers ook volop gebruikt door blusvliegtuigen die de enorme branden bestrijden.

PrijsVrij heeft nog ongeveer 250 mensen op het eiland die blijven. Zij zitten niet in de getroffen gebieden en maken hun vakantie gewoon af. Een enkeling heeft aangegeven wel terug te willen, wat gewoon kan.

Touroperators hebben besloten tot en met dinsdag geen vakantiegangers naar het eiland te brengen. Maandagmiddag vindt overleg plaats over of er daarna weer vluchten met reizigers naar Rhodos kunnen.

Tekst gaat verder onder de video. Video: Telegraafverslaggever Marcel Vink is aanwezig op Rhodos.

Corfu

Ook op Corfu bedreigen bosbranden toeristische gebieden. Van Deursen laat weten dat er namens PrijsVrij zo’n 160 mensen zitten op het eiland, plus nog een aantal mensen dat via D-Reizen heeft geboekt. Zij zitten niet in het gevarengebied en kunnen hun vakantie voorlopig blijven vieren. „Iedereen wil gewoon blijven. Maar de reisleiding en het klantcontactcenter hebben het wel druk.”

Corendon-topman Steven van der Heijden laat weten dat ongeveer 20 gasten van de touroperator hun hotel op Corfu zondagavond uit moest. „Ze zijn op last van de lokale autoriteiten geëvacueerd uit hun hotels in Barbati (Noord-Corfu), maar inmiddels weer terug omdat hun hotels niet langer worden bedreigd door de branden.”

Wat als je op Rhodos zit of wat je als je op het punt staat daarnaartoe te gaan? Luchtvaartverslaggever Yteke de Jong schetst de verschillende scenario’s. Tekst gaat verder onder de video.

Buitenlandse Zaken laat weten vooralsnog geen consulaire hulpverzoeken te hebben gekregen en een beperkte rol te spelen. Het reisadvies is zondagavond wel gewijzigd vanwege de bosbranden. ,,We volgen de situatie in Griekenland uiteraard nauwgezet en vinden het heel vervelend dat Nederlanders hierdoor in een benarde situatie terecht zijn gekomen’’, zegt een woordvoerder, die benadrukt dat BuZa bereikbaar is, maar dat mensen het advies krijgen eerst contact op te nemen met de reisorganisatie.

Het ministerie kan eventueel een rol spelen als er extra vluchten moeten komen, legt hij uit. ,,Als de mogelijkheden voor vertrek van Nederlanders dermate beperkt zijn dat extra vluchten inderdaad nodig zijn, staan we klaar om dat proces administratief te ondersteunen.’’