Ooievaars hebben een nest gebouwd boven de A28 bij Staphorst

Het is weer broedseizoen voor ooievaars. In april leggen ze per nest drie tot vijf eieren. Hier broeden ze ongeveer 34 dagen op. „Ooievaars nestelen graag op hoge plekken en vaak op menselijke bouwsels, zoals schoorstenen, boven het spoor, elektriciteitspalen of afgestompte bomen.”

Tegen een auto

Het gevaar is dat uitvliegende ooievaars tegen een auto kunnen vliegen. Maar een nest kan niet zomaar verplaatst worden. Nesten zijn het hele jaar beschermd. Daarbij zijn ooievaars erg honkvast. Als ze eenmaal een plek gevonden hebben, komen ze hier jaren terug.

„Om te voorkomen dat ooievaars hier weer broeden, kunnen beugels geplaatst worden”, zegt Tamminga. „Op deze manier ’treiter’ je de ooievaar, omdat hij moeilijker kan wegvliegen. Dat gebeurde ook met een nest in Meppel, maar dat ooievaarspaar verplaatste zich vervolgens weer naar een ander verkeersbord.”

Aanpassingen als deze moeten al voor de broedperiode worden uitgevoerd en ook dan mag het niet van het ene op het andere moment. „Dat kan alleen onder ecologische begeleiding worden uitgevoerd en ontheffing van de provincie is noodzakelijk.”

Voor dit nestje is dat allemaal te laat en kan er alleen nog geduimd worden dat de jonge ooievaars hun vleugels uitslaan zonder brokken te maken.