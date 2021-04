Premium Binnenland

GGD Den Helder na verijdelde terreuraanslag: ’We zetten er geen prik minder om’

„Er was in eerste instantie wel een flinke schrikreactie, maar we zijn in Noord-Holland nuchter genoeg om snel te relativeren en weer door te gaan”, reageert woordvoerder Harry Katstra van de GGD Hollandse Noorden op het nieuws dat justitie een terreuraanslag op de GGD-priklocatie in Den Helder heef...