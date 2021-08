Politie geeft foto’s van Feyenoord-hooligans vrij van rellen bij laatste training Klassieker

Voetbal

Nog altijd geen nieuw contract Lionel Messi: ’Ik heb elke nacht mooie dromen over hem’

Of Lionel Messi zijn club Barcelona trouw blijft, is nog altijd niet zeker. Barcelona-voorzitter Joan Laporta zei maandag nog maar eens dat de gesprekken over een nieuw contract met de aanvaller goed verlopen.