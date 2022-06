Ollongren wil legers van Nederland en Duitsland ’helemaal integreren’

Vijf miljard euro extra per jaar voor Defensie. Met een spectaculaire show van de special forces presenteerden minister Ollongren (D66) en staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) woensdag hun defensieplannen voor de komende jaren. De extra miljarden gaan onder meer naar munitie, zes extra F-35’s, vier bewapende killerdrones en medische teams.

Ook wil het kabinet veel intensiever gaan samenwerken met Europese landen. Vooral met de Duitsers wordt de samenwerking extreem opgevoerd. „Samen ben je uiteindelijk toch sterker”, zegt Ollongren tegen De Telegraaf. „Als je afspraken maakt over integratie, maak je ook afspraken over hoe je samen gaat trainen en hoe je samen gaat optreden. De inzet bepaal je zelf, daar gaat het Nederlandse parlement over. Maar we doen het wel samen.”

Bekijk ook: Defensie wil fundament op orde brengen en verder specialiseren

Concreet betekent het dat Nederland samen optrekt met vuursteun, voertuigen, tactische eenheden en helikopters die worden ingezet bij snel inzetbare en speciale eenheden. Ook komt er één Duits-Nederlands tankbataljon dat vaker en langer kan worden ingezet.

„De basis die we nu al hebben, gaan we uitbreiden”, zegt Ollongren. „We investeren vooral in de vuursteun van de brigade die we samen met de Duitsers hebben. En zij investeren in de tanks. Vervolgens gaan we samen trainen, samen op de kazerne en ook samen inzetten.” In de nieuwe defensieplannen koopt Nederland geen nieuwe tanks: die leveren de Duitsers. Nederland zet op zijn beurt extra houwitsers in.

Het is de opmaat naar één geïntegreerde landmacht, zegt de minister. „In het eindbeeld is het helemaal geïntegreerd. Dan maakt het niet meer uit wie een Nederlands vlaggetje of een Duits vlaggetje op de mouw heeft. Het moet samen opereren.”

Meer en meer samenwerking met buurlanden

Ook de andere krijgsmachtonderdelen gaan meer samenwerken. Zo haalt de marine de banden aan met de Belgen, Duitsers en Britten. En de luchtmacht gaat meer samenwerken met Noorwegen en Duitsland. „We zullen vergaand, vergaand gaan samenwerken met internationale partners”, benadrukt ook Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim.

Eichelsheim spreekt van een ’historisch moment’. „We krijgen fors budget erbij. Dat betekent niet dat we alleen nieuwe spullen gaan kopen, maar vooral dat we achterstanden gaan inlopen. Weg met al die frustraties die we in het verleden hebben gekend, we gaan de basis op orde brengen. Zo zorgen we dat we een van de beste krijgsmachten ter wereld kunnen blijven, in plaats van dat we klaploper van de NAVO zijn.”

Volgens de hoogste militair gaat het ’gevecht in de toekomst’ vooral op grote afstand plaatsvinden. „Daarom versterken we onze luchtverdediging en voegen we langeafstandsrakketten toe aan onze fregatten, onderzeeboten en F35’s. En daarom krijgt de landmacht extra houwitsers en raketartillerie voor de grote afstand.”

De extra investeringen zullen niet vanzelf gaan, waarschuwt staatssecretaris Van der Maat. Hij verwacht vertraging bij het aantrekken van nieuwe militairen en de aanschaf van nieuwe spullen. Ook kan de bouw van kazernes op problemen stuiten. Van der Maat: „We zitten in een krappe arbeidsmarkt, er zijn lange levertijden en er is ook nog zoiets als stikstof.”