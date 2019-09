Trump: we gaan ’vapen’ verbieden

Een vrouw gebruikt een e-sigaret in Avondale Estates, Georgia. Ⓒ EPA

New York - Het Witte Huis wil E-sigaretten met een smaakje verbieden. Dat maakte president Trump vandaag bekend. Het roken van elektronische sigaretten, ’vaping’, is populair onder Amerikaanse tieners. Het zorgt voor grote gezondheidsproblemen. Er zijn in de VS al zes doden gevallen door de elektrische sigaretten met toegevoegde smaakstoffen. Honderden werden ernstig ziek.