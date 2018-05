Sokken kwijt? Híer zijn ze gebleven!

Ⓒ Hollandse Hoogte

LOS ANGELES - Het is een mysterie dat wellicht even oud is als de wasmachine: waar gaan in vredesnaam die sokken naartoe waarvan je er na het wassen nog maar eentje terugvindt? Toegegeven, we hebben er wel eens eentje onder de kast of het bed teruggevonden, maar heel wat andere sokken bleven voor eeuwig wees. Een man die zelf aan het sleutelen geslagen was aan een kapotte wasmachine, heeft echter ontdekt waar die sokken heen gaan.