Rotterdam pakt buitenlandse invloed moskee aan

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam moet moskeeën die ongewenste financiële steun krijgen uit het buitenland aanpakken. Dat heeft de gemeenteraad donderdag in grote meerderheid besloten. In mei gaat de raad in debat met burgemeester Ahmed Aboutaleb over deze ongewenste geldstromen. Dan wordt duidelijk welke mogelijkheden Rotterdam heeft om deze financieringen tegen te gaan.