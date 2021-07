Alleen Poetin mag in het licht in aanloop naar verkiezingen

„Het is net Versailles: duur, overvloedig, maar zonder enige smaak”, zo liet de discussieshow 60 minuten vorig weekend beelden zien van het paleisje van een politiechef in de Zuid-Russische stad Stavropol. Een van de hoogtepunten is een gouden toiletpot in een badkamer vol marmer.

„Het belangrijkste is hen te zoeken en op te sluiten, ongeacht hun positie of rang”, preekt de presentatrice, waarna haar gasten wat ongemakkelijk rondkijken. Door illegale transportbewijzen te verkopen zou het hoofd van de regionale verkeerspolitie samen met zes ondergeschikten minstens 19 miljoen roebel (ongeveer 220 duizend euro) hebben opgestreken.

Klein bier

Maar dat is klein bier vergeleken met de bedragen die in de hogere machtslagen rondgaan. Door de pijlen op lagere ambtenaren te richten, blijven de hoge piefen buiten schot: ministers, parlementariërs en oligarchen, met aan de top van de piramide Vladimir Poetin.

Volgens de video ’Poetins Paleis’ van Aleksej Navalny’s anti-corruptieorganisatie, die 9 juni als ’extremistische organisatie’ werd verboden, bouwt de president aan de Zwarte Zee een paleis van meer dan een miljard euro. Ook daar zouden de toiletten, evenals wc-borstels, van goud zijn.

Echte critici, zoals de vergiftigde en opgesloten Navalny, worden van de verkiezingen geweerd.

Leden van de Anti-Corruptie- Stichting (FBK) na een hoorzitting waarbij geprotesteerd werd tegen het besluit de partij van oppositieleider Navalny als een extremistische organisatie te betitelen. Ⓒ foto EPA

Als alternatief gedoogt het Kremlin een aantal partijen die in de Doema ’oppositie’ voeren tegen Poetins partij Verenigd Rusland. Zij zijn een uitlaatklep voor ontevreden kiezers, maar evengoed onderdeel van het systeem.

Onverwacht populair

De leiders van deze partijen zijn vaak al sinds de jaren ’90 dezelfde. Maar in 2018 deed aan de presidentsverkiezingen namens de Communistische Partij in plaats van de bejaarde Gennadi Zjoeganov ene Pavel Groedinin mee. Deze besnorde baas van een collectieve boerderij bleek onverwacht populair. Volgens de officiële uitslag haalde hij 12 procent van de stemmen, ver achter Poetin met 77 procent.

Zeker met de ’Slim Stemmen’-strategie van Navalny’s bondgenoten, die per kiesdistrict stemmen moet concentreren op één kandidaat die niet bij Verenigd Rusland zit, is iedere populariteit te veel.

Konijn

En dus haalde het Russische OM vorige zaterdag een konijn uit de hoge hoed om Groedinin als nummer drie van de communistische kieslijst te laten schrappen. Hij zou eigendommen in het buitenland hebben, en dat is tegen de regels. Zelf zegt Groedinin dat hij zijn aandeel in die offshorebedrijven in 2017, ruim voor de presidentsverkiezingen, heeft verkocht.

De Communistische Partij heeft voor dit weekend demonstraties aangekondigd. De uitgesloten Groedinin sprak op online tv-kanaal Dozhd zijn steun uit voor de opgesloten Navalny: „Ik ben tegen het opsluiten van oppositieleden, van welke politieke kleur dan ook.” Het is de vraag of Groedinin zelf op vrije voeten blijft.