Nederlandse sterrenchefs begrijpen niets van besluit Noma Beste restaurant op aarde dicht? ’Waanzin’

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Mei 2021: concentratie in de keuken van Noma in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het wereldberoemde restaurant gaat dicht, zo maakte chef-kok René Redzepi maandag bekend. Ⓒ ANP/HH

Of het wereldberoemde restaurant Noma (***) in Kopenhagen daadwerkelijk gaat sluiten, zoals chef-kok René Redzepi bekendmaakte, dat is volgens Nederlandse sterrenchefs nog maar de vraag. „Je zult het zien”, verwoordt Hans van Wolde van restaurant Brut 176 (**) in Reijmerstok. Een gevoel dat bij meerderen leeft: „Straks gaan ze gewoon drie dagen in de week open.”