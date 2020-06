’Eén Dam-demonstrant besmet’

En diegene zou niemand hebben kunnen besmetten, aldus de stad. Op het moment van het protest had de persoon nog geen klachten. Er is verder niets bekendgemaakt over de identiteit van de besmette man of vrouw.

Het protest leidde tot veel ophef omdat de meer dan 10.000 aanwezigen zich niet aan de 1,5 meter regel afstand hielden. Burgemeester Halsema, die weigerde in te grijpen, verscheen er ook zonder mondkapje. De GroenLinks burgemeester overleefde een debat daarover.

Omdat de demo meer dan veertien dagen geleden was, is de maximale incubatietijd inmiddels voorbij.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952