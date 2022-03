Onbetaalde aannemer stort maandenlang bouwafval in voortuin: ’Het is afschuwelijk’

Wie in de Tiendeschuurveld passeert, moet eens in zijn ogen wrijven: in een van de voortuinen ligt een ontiegelijk grote hoop vuilnis bij elkaar gesmeten. Het gaat vooral om allerlei bouwafval maar ook bijvoorbeeld zetels en andere troep.

De buurman probeert er kalm onder te blijven. „Die mensen hebben het huis gekocht, ze zijn begonnen met werken en hebben het dan zo achtergelaten”, reageert hij. „Al sinds juli vorig jaar ligt het hier zo en sindsdien is er niets meer bewogen. De burgemeester is komen kijken. Ik wacht af wat ze gaan doen. Er komt sowieso een procedure voor de rechter met de verzekeraars maar ik heb nog geen verder nieuws.”

Burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) is inderdaad op de hoogte. „Ik wandel daar toevallig soms eens langs”, reageert ze. „Die buur heeft mij aangesproken en het verhaal gedaan. De eigenaar van dat pand is blijkbaar verhuisd naar Afrika. Dus daar kunnen we niet veel aan doen. Maar we hebben toch nog adressen gevonden in Brussel van wat misschien mede-eigenaars zijn. Ik heb de opdracht gegeven dat zij moeten gecontacteerd worden want zij zijn dan verantwoordelijk.”

Ingewikkelde zaak

Waar het stort in de voortuin dan precies vandaan komt, is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. „Die eigenaar heeft werken laten uitvoeren door een aannemer en heeft de factuur niet betaald. Die aannemer heeft zich vervolgens willen wreken. Aangezien hij niet werd betaald, besliste hij maar om op een andere manier geld uit te sparen”, legt Holemans uit.

Tekst gaat verder onder de tweet.

„Zijn bouwafval van andere werven, dat hij normaal tegen betaling ergens afvoert, is hij dus stelselmatig gewoon in die tuin komen storten. Het gevolg is dat die hoop almaar is aangegroeid tot wat er nu ligt. Het is dus een heel ingewikkelde zaak. Zowel de aannemer is betrokken partij als de eigenaar van het pand. De ene mag daar niet storten en verdient een boete, en de eigenaar is verantwoordelijk om zijn eigendom te onderhouden, maar die is dus verdwenen.”

Voor de rechtbank

Dat verklaart ook waarom een en ander al sinds juli aansleept. „In het begin kan je nog zeggen dat het wel zal opgeruimd worden. Maar dat groeide altijd maar aan. Het is inderdaad afschuwelijk hoe het er bij ligt. Het is zo dat wij dat wel kunnen weghalen, maar we moeten liefst iemand vinden die dat betaalt. We gaan dat dus wel uiteindelijk opruimen, maar we gaan toch eerst proberen om de betrokkenen te vinden. We hebben wel wat gegevens maar het zal niet evident worden. Uiteindelijk zal dit mogelijk zijn beslag kennen voor de rechtbank.”