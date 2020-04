Trump beslist nu over lot weggestuurde kapitein vliegdekschip

President Trump: ,,Ik wil niemand vernietigen na een slechte dag.” Ⓒ EPA

Washington - Het lot van de ontslagen kapitein van het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosevelt ligt in handen van president Donald Trump en de geneesheren. De kapitein zit in quarantaine, omdat hij positief reageerde op een coronatest. Trump, die eerst zeer kritisch was op de kapitein, belooft nu de zaak te bekijken.