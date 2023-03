Premium Het beste van De Telegraaf

Oudere dupe oplichtersbende Criminelen plunderen rekeningen van meer dan honderd 80-plussers

Door Gerda Frankenhuis

Rotterdam - Meer dan honderd ouderen zijn opgelicht door Rotterdamse criminelen die zich voordeden als bankmedewerkers. Vier verdachten in de leeftijd van 19, 21 en 22 jaar zijn maandag en dinsdag door de politie in de Maasstad en in Nistelrode gearresteerd. De drie mannen en een vrouw zouden 50.000 euro hebben buitgemaakt bij minstens achttien slachtoffers.