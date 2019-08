Man na tip betrapt met mes op luchthaven

Interieur van het vliegveld in Orly waar een man met een mes is opgepakt. Ⓒ AFP

PARIJS - Een man is donderdagavond aangehouden op het vliegveld Orly in Parijs toen hij op het punt stond met een mes in een toestel van Transavia France te stappen. Een politiewoordvoerster meldde dat de man geen aanslag wilde plegen.