’Verplicht les op school: met geld omgaan’

DEN HAAG - Scholieren moeten verplicht leren met geld om te gaan. Voorlichting over geldzaken en schulden moet onderdeel worden van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dat is een van de adviezen van ’jongerendenktank’ Speaking Minds aan politiek Den Haag om het armoedebeleid in Nederland te verbeteren.