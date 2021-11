Horecavakbeurs geschrapt: ’Aanhoudende onzekerheid over coronaregels’

De organisatie van het jaarlijkse horecafeestje voor doorgaans 75.000 bezoekers in de Amsterdam RAI beziet nog of de beurs in het voorjaar kan worden ingehaald. Een besluit daarover valt midden december, zo meldt beursdirecteur Carlijn Groen. Ondanks een vooralsnog ontbrekende nieuwe datum is ze zeer resoluut over de afgelasting: „De horeca staat momenteel zo sterk onder druk, dat dit evenement nu niet op het juiste moment komt.”

Groen rept van ’een zeer heftige beslissing’ nu de beursorganisatie al ver gevorderd was met de voorbereiding van het evenement, dat op de agenda stond voor 10 tot en met 13 januari 2022. „Natuurlijk speelt de aanhoudende onzekerheid over coronamaatregelen een grote rol”, aldus Groen.

Ze erkent volmondig dat daarnaast meespeelt dat de momenteel weer onder een avondklok zuchtende horecasector allesbehalve in een feeststemming verkeert. „En dan kan een organisator van een beurs die zich ook profileert als plek voor ontmoetingen, niet anders dan zich solidair opstellen.”

’Angst’

Alvorens de knoop door te hakken, was er vanuit de RAI overleg met verscheidene brancheverenigingen. Hierbij werd onder anderen directeur Liping Lin van de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) benaderd. Deze koepel heeft traditioneel een van de grootste paviljoens op de Horecava en had al een tijdje zorgen over de komende editie.

Ⓒ ANP/HH

Lin stemde dan ook onmiddellijk in met een afgelasting: „Uit een interne enquête bleek dat de helft van onze leden uit angst voor corona van een beursbezoek zou afzien. Daarmee ontstond weer het risico op te weinig klandizie voor zakelijke partners met wie we ons paviljoen altijd samen bemannen”, zegt ze. De VCHO-directeur prijst het vroegtijdige besluit van de beursorganisatie: „Nu worden kosten vermeden voor standbouw en inkoop van voedsel en drank.”

’Onzekerheden’

Ook branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) toont bij monde van directeur Dirk Beljaarts begrip voor het besluit: „Er leven momenteel zó veel onzekerheden binnen de branche.” De directeur wijst op de zorgen van ondernemers over de volgens hem ’matige tot volledig ontbrekende financiële compensatie’ van het kabinet. Hij noemt het wel spijtig dat de Horecava na de virtuele editie van dit jaar opnieuw niet in normale vorm doorgaat: „De beurs geeft altijd een positieve impuls. Mensen ontmoeten elkaar, wisselen ideeën uit en doen inspiratie op.”

Dat beaamt een grote leverancier van keukenapparatuur die traditioneel flink uitpakt op de Horecava. „We leggen daar informeel de basis voor afspraken verderop in het jaar. Natuurlijk weten klanten ons bedrijf wel te vinden, maar een ongedwongen beursontmoeting is laagdrempeliger”, zo meldt een salesmanager telefonisch vanuit het Belgische Gent. „We staan hier met alle bekende Nederlandse fabrikanten op een keukenexpo. Die gaat wel gewoon door.”