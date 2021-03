Premium Binnenland

’s-Heerenberg diep geschokt door vondst baby in achtertuin

De politie heeft maandagmiddag de stoffelijke resten van een baby gevonden in ’s-Heerenberg. De gruwelijke vondst werd gedaan in de achtertuin van een woning aan de Krokusstraat in het Achterhoekse stadje. De waarschijnlijke moeder zou volgens anonieme bronnen zelf de politie hebben benaderd, wellic...