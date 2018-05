Foto’s archieven massaal offline na vonnis

De rechter wees begin deze maand een claim toe in een zaak over ansichtkaarten uit de jaren 40 en 50 die Erfgoed Leiden online had gepubliceerd zonder toestemming van de rechthebbende.

In totaal draaide de zaak om 25 foto’s, waar Erfgoed Leiden 75 euro per stuk voor moet betalen, plus proceskosten van ruim 12.500 euro. Maar de gevolgen van de uitspraak zijn verstrekkend, vreest de branchevereniging. „Het wordt bijna onmogelijk om ons werk goed te blijven doen”, zegt voorzitter Chantal Keijsper. BRAIN steunt Erfgoed Leiden, dat hoger beroep heeft aangetekend.

Volgens de branchevereniging worden door het verwijderen van materiaal door tientallen archieven „de resultaten van vele jaren digitaliseringsbeleid tenietgedaan.” „Het is van het grootste belang dat dit van tafel gaat”, aldus Keijsper.

Het Leidse archief had aangenomen dat het auteursrecht op de foto’s was vervallen, aangezien ze langer dan 70 jaar geleden waren gepubliceerd en de fotograaf onbekend was. Voor uitgevers houdt het auteursrecht na 70 jaar op. Voor makers gelden echter veel strengere regels: hun auteursrecht vervalt pas 70 jaar na hun dood.

In de Leidse zaak bleek dat de fotograaf is overleden in het jaar 2000. De uitgever die de zaak aanspande, claimde echter met succes bij de rechter dat de fotograaf zijn auteursrecht in de jaren 80 aan hem had overgedragen.