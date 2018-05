Drie schoppers Praag accepteren voorwaardelijke celstraf

Dat meldt correspondent Rob Savelberg, die de zaak volgt vanuit de rechtbank in Praag. Met de veroordeling tot een voorwaardelijke straf is de zaak voor de drie mannen afgedaan.

De twee hoofdverdachten wacht vermoedelijk een zwaardere straf, tot maximaal tien jaar cel. „Zij blijven nog wel even vastzitten”, aldus Savelberg. De twee, die naar de gevangenis in Praag worden overgebracht, hebben consulaire bijstand aangevraagd.

Spijt

In de rechtbank zeiden de hoofdverdachten, wier identiteit de rechtbank nog niet heeft onthuld, dat ze zich ’schamen’ voor hun daden. Ook willen ze het slachtoffer schadeloos stellen. De drie gaan volgens Tsjechische media niet in beroep.

Zaterdag sloeg en schopte het groepje mannen hard tegen het hoofd van de 36-jarige ober Mirek. Op videobeelden is te zien hoe het slachtoffer zwaar wordt toegetakeld. Na het incident was hij volgens Tsjechische media ’in levensgevaar’. Inmiddels is Mirek geopereerd en bezig met zijn herstel in het ziekenhuis.

De mishandeling leidde tot veel woede. Inwoners van Praag reageren geschokt, bekenden zijn des duivels. „Ik hoop dat die Hollandse klootzakken hoge straffen krijgen!”, zei een collega van de ober tegen deze krant.

’Heel boos’

Een 63-jarige Nederlander, die toevallig op het terras zat en besloot in te grijpen, is nog ’heel, heel boos’ en hoopt op ’een goede straf’.

De groep bestond uit zeven mannen in de leeftijd van 24 tot 32 jaar, die een weekendje in Praag waren. Hun identiteit is nog niet bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar een van hen werd door meerdere cliënten herkend als hun fitnesstrainer uit de regio Den Haag.

Amsterdamse agent

Twee anderen zijn inmiddels thuis. Zij werden niet vervolgd omdat ze de boel probeerden sussen. Een van de mannen die niet werden vervolgd, is een politieagent uit Amsterdam.

De twee advocaten van de vijf verdachten weigeren donderdagmiddag tegenover De Telegraaf commentaar te geven op de zaak.

Minister: ’verschrikkelijk’

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken voelde ,,schaamte'' bij het zien van de beelden van de mishandeling, zegt hij. Blok spreekt van ,,verschrikkelijke filmbeelden''.

Later meer.