Franse politie schiet messteker in Villejuif dood

Hulpdiensten in het park in Villejuif waar een man instak op voorbijgangers en agenten. Ⓒ AFP

PARIJS - Een man is in de Parijse voorstad Villejuif door de politie neergeschoten, nadat hij willekeurig drie mensen met een mes had gestoken in een park. Een van zijn slachtoffers is volgens de krant Le Parisien overleden. De dader inmiddels zelf ook, meldden Franse media.