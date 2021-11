Getuigen gezocht Dode vrouw (31) in Haagse woning: politie vermoedt misdrijf

Onderzoek vannacht aan de Emmastraat in Den Haag na de vondst van een lichaam in een woning. Ⓒ regio15

DEN HAAG - In een woning in Den Haag is donderdagavond een overleden vrouw gevonden. De politie houdt er sterk rekening mee dat het slachtoffer, een 31-jarige Bulgaarse vrouw, door een misdrijf om het leven is gekomen.