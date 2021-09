Dutch Grand Prix: zaterdag 4 september LIVE | Uitgelaten sfeer op circuit Zandvoort

ZANDVOORT - Zandvoort ontvangt zaterdag, net als een dag eerder, 70.000 bezoekers voor de tweede dag van de Formule 1 Grand Prix van Nederland. Zaterdag is er eerst een vrije training en in de middag volgt de kwalificatie voor de race die zondag wordt verreden. Volg hier alles wat zich in Zandvoort afspeelt.