Grapperhaus: lawaaiprotest helemaal verkeerd

„Ik zou eigenlijk een dringend beroep willen doen op die paar mensen die vinden dat ze dit moeten doen om dat te heroverwegen en gewoon op 4 mei met iedereen in Nederland mee te herdenken”, aldus Grapperhaus. „Het is een belangrijk moment.” Hij benadrukte dat de nationale herdenking op 4 mei juist geen onderscheid maakt tussen oorlogsslachtoffers naar bijvoorbeeld ras of geloof.

Waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen zei eerder deze week dat het „onacceptabel en respectloos en bovendien strafbaar” zou zijn om de dodenherdenking op de Dam te verstoren.

Bekijk ook: Oorlog wordt steeds meer gebagatelliseerd