Verdachte (19) bekent doodschieten rondzwervende man in Boxmeer

Tijdens zijn verhoor verklaarde de opgepakte verdachte dat hij inderdaad de schutter is geweest. Volgens de politie was de aanleiding voor de schietpartij aan de Leeuwerik „een uit de hand gelopen deal met het slachtoffer over verdovende middelen.” Een rechercheteam heeft de woning van de man in het nabijgelegen dorp Vortum-Mullem doorzocht.

De politie kreeg woensdagavond omstreeks 20.15 uur een melding dat een man in de brandgang bij woningen aan de Leeuwerik in die plaats van zijn fiets was gevallen en gewond was geraakt. Al snel bleek er iets anders aan de hand te zijn. Zo verklaarden omwonenden schoten te hebben gehoord en de man bleek ook te zijn neergeschoten. Pogingen van omstanders en ambulancepersoneel om zijn leven te redden, mochten niet meer baten.

Speurhond

Na de schietpartij werd onder meer een speurhond ingezet in de zoektocht naar aanwijzingen in de omgeving en werden getuigen gehoord. Uiteindelijk leidde dat onderzoek naar de woning van de verdachte. Een arrestatieteam kon hem daar aan het einde van de nacht aanhouden.