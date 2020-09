Verdachte (19) opgepakt voor dodelijke schietpartij in Boxmeer

Ⓒ Maikel de Hoog / 112Nieuwsgroep

BOXMEER - In de nacht van woensdag op donderdag is een 19-jarige man opgepakt in verband met de dodelijke schietpartij in Boxmeer eerder op de avond. Dat meldt de politie Oost-Brabant. De politie denkt de identiteit van het slachtoffer te kennen, maar die is nog niet bevestigd.