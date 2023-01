Waarschuwing voor zware windstoten in het noordwesten

Video

'Dit is een hele domme beslissing van de Russen'

Een verwoestende aanval van Oekraïne heeft Rusland flink in het nauw gebracht. Hoeveel doden er precies zijn gevallen is voer voor speculatie maar het toont aan hoe kwetsbaar het Russische leger is. Patrick Bolder, defensie-expert van HCSS, over de huidige toestand van de troepen van Poetin.