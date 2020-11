Diederik Gommers voorspelt: in februari weer naar Feyenoord

Diederik Gommers in zijn kamer in het Erasmus Medisch Centrum. Ⓒ ANP / HH

ROTTERDAM - Intensivist Diederik Gommers voorspelt in februari weer naar De Kuip te kunnen. Dat zegt hij in de podcast Virusfeiten van de EO. Met een nieuw testbeleid waarin veel meer mensen getest worden, moet dat kunnen, denkt hij. „Ik hoop het wel, daar gaat het toch om in het leven”, lacht Gommers.