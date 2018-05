Kabinet: relatie met oppositie niet geschaad door memo-gate

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) en Premier Mark Rutte tijdens het Tweede Kamerdebat over de omstreden memo's rond de afschaffing van de dividendbelasting. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het kabinet is niet bang dat het moeilijker wordt om samen te werken met de oppositiepartijen nu die het kabinet bijna allemaal heel kwalijk nemen hoe het is omgesprongen met de memo’s over de dividendbelasting. Bijna de hele oppositie sprak woensdag haar afkeuring uit over het optreden van premier Mark Rutte. Onder meer PvdA, PVV en SP zegden in hun toelichting op de motie van afkeuring zelfs het vertrouwen in het kabinet op.